Допомагає "зірочка": Комаровський розбив популярні міфи про коронавірус

У тих, хто перехворів на новий смертельний коронавірус 2019 nCoV, не формується імунітет, а отже висока ймовірність повторного зараження.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський. Він розвіяв популярні міфи про коронавірус, які поширилися у мережі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Чи захищає протигаз від коронавірусу?

Захищає, проте рекомендувати широкому загалу такий метод захисту Комаровський не став.

Чи треба загиблих від коронавірусу спалювати у крематоріях?

Комаровський впевнений, що ні, адже віруси не живуть у тілах мертвих.

Чи боїться коронавірус хлорки і спирту?

Перекис, хлорка і спирт вбивають коронавірус, а ось кварцування є безглуздим, адже одна людина може заразити все приміщення.

Чи допомагає в'єтнамська "зірочка" від коронавірусу?

Мазь не може захистити від вірусу.

Людина, заражена коронавірусом, обов'язково помре?

За словами лікаря Комаровського, ймовірність одужати дуже висока і перевищує 90%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих від нового типу коронавірусу зросла до 564 осіб (+74 за добу) станом на ранок 6 лютого.

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