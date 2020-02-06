Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Допомагає "зірочка": Комаровський розбив популярні міфи про коронавірус

20.5т
Читати матеріал російською

У тих, хто перехворів на новий смертельний коронавірус 2019 nCoV, не формується імунітет, а отже висока ймовірність повторного зараження.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський. Він розвіяв популярні міфи про коронавірус, які поширилися у мережі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Новини
Наближається до пандемії: світові вчені дали тривожний прогноз щодо смертельного коронавірусу

Чи захищає протигаз від коронавірусу?

Захищає, проте рекомендувати широкому загалу такий метод захисту Комаровський не став.

Чи треба загиблих від коронавірусу спалювати у крематоріях?

Комаровський впевнений, що ні, адже віруси не живуть у тілах мертвих.

Чи боїться коронавірус хлорки і спирту?

Перекис, хлорка і спирт вбивають коронавірус, а ось кварцування є безглуздим, адже одна людина може заразити все приміщення.

Чи допомагає в'єтнамська "зірочка" від коронавірусу?

Мазь не може захистити від вірусу.

Людина, заражена коронавірусом, обов'язково помре?

За словами лікаря Комаровського, ймовірність одужати дуже висока і перевищує 90%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих від нового типу коронавірусу зросла до 564 осіб (+74 за добу) станом на ранок 6 лютого.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Катерина Луговська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
7
Смішно
12
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини