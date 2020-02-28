Домініканська Республіка 27 лютого відмовилася прийняти пасажирський лайнер Braemar, тому що деякі пасажири можуть бути заражені коронавірусом.
За даними управління охорони здоров'я країни, у чотирьох філіппінців, двох американців і двох британців виявлена лихоманка, кашель і утруднене дихання, пише DailyMail.
На кораблі 1500 осіб
foxnews.com
У компанії Fred Olsen Cruise Lines, якій належить корабель, заявили, що є "невелика кількість випадків, схожих на грип". За даними медичної команди екіпажу, хворі відчувають себе краще. Симптомів коронавірусу вони поки не виявили.
"Ми вважаємо, що реакція Домініканської Республіки є надмірною", – підкреслили в компанії.
Лайнер відправився в двотижневий круїз по Карибському морю і Латинській Америці. На судні знаходиться тисячі сто двадцять вісім пасажирів і 384 членів екіпажу.
Карта поширення коронавірусу у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах коронавірусу зафіксовано на іншому пасажирському кораблі - Diamond Princess. На борту його перебуває 3,5 тисячі осіб, серед них 25 громадян України. Четверо українців вже заразилися.
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