Домініканська Республіка 27 лютого відмовилася прийняти пасажирський лайнер Braemar, тому що деякі пасажири можуть бути заражені коронавірусом.

За даними управління охорони здоров'я країни, у чотирьох філіппінців, двох американців і двох британців виявлена лихоманка, кашель і утруднене дихання, пише DailyMail.

На кораблі 1500 осіб foxnews.com

У компанії Fred Olsen Cruise Lines, якій належить корабель, заявили, що є "невелика кількість випадків, схожих на грип". За даними медичної команди екіпажу, хворі відчувають себе краще. Симптомів коронавірусу вони поки не виявили.

"Ми вважаємо, що реакція Домініканської Республіки є надмірною", – підкреслили в компанії.

Лайнер відправився в двотижневий круїз по Карибському морю і Латинській Америці. На судні знаходиться тисячі сто двадцять вісім пасажирів і 384 членів екіпажу.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах коронавірусу зафіксовано на іншому пасажирському кораблі - Diamond Princess. На борту його перебуває 3,5 тисячі осіб, серед них 25 громадян України. Четверо українців вже заразилися.

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