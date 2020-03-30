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/ Пульмонологія

Домашнє лікування коронавірусу: кого будуть рятувати вдома

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Міністерство охорони здоров'я України видало новий наказ щодо надання допомоги хворим COVID-19. Зокрема, в документі зазначено, яких пацієнтів необхідно госпіталізувати, а яким рекомендовано надавати допомогу амбулаторно.

"Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не належать до груп ризику розвитку ускладнень COVID-19, рекомендується лікувати амбулаторно (в домашніх умовах). Перекладати на амбулаторне лікування також слід видужуючих пацієнтів, які вже не потребують цілодобового спостереження", – йдеться в наказі.

Наказ МОЗ

Наказ МОЗ

Наказ МОЗ

Наказ МОЗ

Наказ МОЗ

Наказ МОЗ

Згідно з документом, заборонено надавати медичну допомогу і проводити догляд в амбулаторно-поліклінічних умовах пацієнтам, які перебувають в групі ризику по розвитку ускладнень:

  • Важкі хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи;

  • Ниркова недостатність;

  • Імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);

  • Важкі алергічні захворювання або стани;

  • Аутоімунні захворювання.

Крім того, забороняється амбулаторне лікування в разі розвитку симптомів, що характеризуються як середньо-важкі і важкі. До таких належать:

  • Задуха;

  • Утруднене дихання;

  • Збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми;

  • Кровохаркання;

  • Шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);

  • Зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

"Рішення по медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах приймає лікар з надання первинної медичної допомоги після клінічної оцінки стану пацієнта і оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта, шляхом проведення опитування", – відзначається в наказі.

У документі говориться, що легкий перебіг захворювання характеризується:

  • Невисокою лихоманкою (до 38°С), добре контрольованою прийомом жарознижуючих препаратів;

  • Нежиттю;

  • Сухим кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання);

  • Відсутністю шлунково-кишкових проявів (нудота, блювота і/або діарея);

  • Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість).

Крім того, в наказі підкреслюється, що ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому хворих необхідно активно спостерігати, і проводити повторний огляд в зазначений термін.

"Якщо пацієнт звернувся до постачальників первинної медичної допомоги за допомогою дистанційного зв'язку, лікар з надання первинної медичної допомоги проводить оцінку стану пацієнта відповідно до класифікації за ступенем тяжкості захворювання. Якщо пацієнт має легкі симптоми перебігу захворювання – лікар надає рекомендації по самоізоляції і лікування в разі погіршення стану, в разі важкого перебігу – лікар дає рекомендацію виклику екстреної медичної допомоги", – відзначається в документі.

Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 при:

  • Стані середньої тяжкості і важкому - ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності (збільшення частоти дихальних рухів вище фізіологічної норми, кровохаркання, показник SpO2 при вимірюванні пульсоксиметр ≤ 93%) при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії;

  • Наявність клініко-інструментальних даних гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС);

  • Наявність клініко-лабораторних даних сепсису і/або септичного шоку (синдрому системної запальної відповіді);

  • Наявність клініко-лабораторних даних органної/системної недостатності крім дихальної;

  • Пацієнти, незалежно від тяжкості стану, що відносяться до групи ризику розвитку ускладнень: важкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання;

  • Важкі алергічні хвороби, цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації, онкологічні захворювання;

  • Пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких відзначається підвищення температури вище 38°С, яка погано піддається корекції (тимчасове, не більше ніж на 1-1,5 години зниження на тлі прийому жарознижуючих препаратів з подальшим підвищенням).

У документі підкреслюється, що вагітні жінки з підозрою на COVID-19 госпіталізуються в спеціалізований стаціонар, визначений структурним підрозділом з питань охорони здоров'я відповідної адміністративної території, незалежно від віку гестації. Пацієнткам проводиться терапія з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Використання лікарських засобів поза інструкції до них повинно базуватися на аналізі ризику і користі (потенційної користі для матері і безпеки для плода) і призначатися виключно за рішенням консиліуму лікарів.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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