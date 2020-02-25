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/ Пульмонологія

Докторка медицини забила на сполох через неготовність України до коронавірусу

4.7т
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Україна виявиться безсилою в разі спалаху епідемії смертельного китайського коронавірусу нового типу COVID-19, оскільки проти країни було скоєно "злочин" в сфері медицини.

Про це заявила докторка медичних наук, заслуженп лікарка, завкафедрою інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська. Свою позицію вона розповіла в інтерв'ю "Апострофу".

"Все залежить від того, як хвороба поведе себе далі. Якщо все обмежиться одним-трьома випадками – це одна справа. Але якщо спалах? Подивіться на Італію. Там вже паніка. Всі кинулися з країни. Німеччина вже перекрила кордон. Тому що це неконтрольований процес. Якщо у нас буде масове поширення інфекції, то ми не готові – звичайно! Ні в Польщі, ні в Білорусі немає такої розрухи", – висловилася докторка медицини.

Ольга Голубовська

Ольга Голубовська

Вона підкреслила, мовляв, упродовж п'яти років лікарі говорили, що у протидії інфекційним захворюванням найголовнішою є готовність. І навіть якщо обладнання та прилади не знадобляться, все це давно мало бути в медустановах країни.

"Не повинно бути так, що для наших людей, які поверталися з Китаю, щоразу міняли дислокацію, їх нікуди не пускали, тому що місцева влада чинила опір. Це маячня! Нам зараз нав'язують децентралізовану протидію інфекційним захворюванням", – вважає Голубовська.

На її думку, людина, яка це придумала, не розуміє всієї відповідальності й ризиків такого процесу. Адже держава не може припинити контроль за тим, що представляє собою питання національної безпеки.

Водночас докторка медичних наук вказала й плюс – у тому, що в медустановах хоча б дозволили зберегти інфекційні стаціонари. Хоча в бюджетному фінансуванні лікування інфекційних хвороб було закладено такі умови, які вели до ліквідації лікарень.

"Умовно кажучи, ось якщо післязавтра лікарня закриється. А через місяць буде колосальний спалах і хворих розпихатимуть по всьому непристосованому приміщені. Але тільки інфекційні стаціонари можуть госпіталізувати таких пацієнтів: вони боксовані, там умови не такі, як у терапевтичних клініках", – пояснила вона.

Голубовська також підкреслила, що Україна апріорі не може бути готова до епідемії коронавірусу або будь-якого іншого захворювання. Причиною серед іншого є і той факт, що в країні розігнали санітарно-епідеміологічну службу, не створивши нічого дієвого натомість.

"Вони не просто розвалили СЕС, а й пішли ще далі. На сьогодні ми вже п'ять років не випускаємо епідеміологів із вузів. П'ять років в країні епідемій! Замість цього нам нав'язали якихось "польових епідеміологів". Ці люди сидять і спостерігають за спалахом захворювання (у його осередок вони не виходять), рахують, скільки захворіло, скільки померло – і роблять ретроспективний аналіз", – підсумувала свої побоювання Ольга Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що посаду головного санітарного лікаря України, відновити яку в найближчому часі збирається Кабмін, обійме заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Автор
Марта Рок
Теми
Медичні нововведення в Україні Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус Міністерство охорони здоров'я
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Tomas larisa
Tomas larisa
А ну ка вспомним чем реально занималась СЭС, ну вспомнили, кроме как брать взятки за разные разрешения и так называемые проверки, и за штампики в санитарных книжках о получении допуска к работе и прослушанных лекций за бабки, ни чем, все остальное на бумаге....Очередная корупционная контора для сбора денег...Ну давайте ее снова востановим,кому то в минздраве очень нужны деньги,
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Самые читаемые статьи - это страшилки! Эта мадам хоть и доктор наук, но говорит все то , что можно услышать у бабушек перед подъездом. Разве это уровень врача?! СЭС занимались вымогательством у бизнеса, поэтому их разогнали. Да и кто сегодня может утверждать , что бывшая СЭС в состоянии была противостоять вирусу!? В Украине много больничных помещений, которые не используются. Предложи, если знаешь, как их подготовить на случай эпидемии! А не кричи "Шеф все пропало! Гипс снимают..." И далее по тексту. Это не врачи, а паникеры! От таких исходит главная угроза в борьбе с вирусом!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ульянку спросите. Она даст совет куда подорожник прикладывать от короновируса.
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