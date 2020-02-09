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/ Пульмонологія

"Добу не виходять з каюти": у двох українців на круїзному лайнері підозрюють коронавірус

9.3т
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На борту круїзного лайнера Diamond Princess перебувають ще два українця із симптомами зараження коронавірусом, які вже другу добу не виходять з кают.

Член екіпажу Тарас Філіппов зняв на відео життя пасажирів, передає ТСН (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

"Люди з температурою чекають на свою чергу. Вони просто хворі, їм роздають парацетамол. Зараз у все більше і більше людей почали проявлятися симптоми. Якщо раніше цього не було помітно, то зараз вже дуже, серед них і українці", – розповів він журналістам.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

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Українець також зняв кадри з лайнера, щоб показати, на що перетворився круїз. Всі пасажири закрилися в каютах, пересуваються лише персонал у масках та лікарі в білих комбінезонах. Тараса кілька разів зупиняли медики, щоб переконатися, що він – член екіпажу, який має право пересуватися.

"Раз у два дні приблизно ми виходимо в море оновити воду, щоб вона була чистою. 12 годин ми були в морі, дрейфували", – пояснив Філіппов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Тег
видео
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Livesey David
Livesey David
Круизный лайнер при унитазах, унитазы при xаxлах, xаxлы при короновирусе, всё как положено. ))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Два украинца не выходят из каюты. То побратимы АТО -шники прикрывают по очереди спины друг друга от коварного коммунистического вируса. Как Арсен из ВСУ и Василь из НГУ!
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