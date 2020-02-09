"Добу не виходять з каюти": у двох українців на круїзному лайнері підозрюють коронавірус

На борту круїзного лайнера Diamond Princess перебувають ще два українця із симптомами зараження коронавірусом, які вже другу добу не виходять з кают.

Член екіпажу Тарас Філіппов зняв на відео життя пасажирів, передає ТСН (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

"Люди з температурою чекають на свою чергу. Вони просто хворі, їм роздають парацетамол. Зараз у все більше і більше людей почали проявлятися симптоми. Якщо раніше цього не було помітно, то зараз вже дуже, серед них і українці", – розповів він журналістам.

Лайнер Diamond Princess

Українець також зняв кадри з лайнера, щоб показати, на що перетворився круїз. Всі пасажири закрилися в каютах, пересуваються лише персонал у масках та лікарі в білих комбінезонах. Тараса кілька разів зупиняли медики, щоб переконатися, що він – член екіпажу, який має право пересуватися.

"Раз у два дні приблизно ми виходимо в море оновити воду, щоб вона була чистою. 12 годин ми були в морі, дрейфували", – пояснив Філіппов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавируса.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

9 лютого стало відомо, що заражений українець, який є членом екіпажу.

У комітеті Верховної Ради розповіли, що українець проведе в ізоляції щонайменше 14 днів, і поділилися деталями.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!