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/ Пульмонологія

Добрався до популярних курортів: названі країни, де зафіксовано коронавірус

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Новий китайський коронавірус COVID-19, згідно з даними на 17 лютого, вбив вже 1 775 осіб, лише за останню добу його жертвами стали 106 пацієнтів.

Хвороба "розгулює" не тільки по Китаю. В даний час зареєстровано не менше 780 підтверджених випадків захворювання в більш ніж 28 країнах і територіях за межами країни-епіцентру, передає CNN. При цьому жертвами коронавіруса поза Китаєм стали 5 осіб: на Філіппінах, в Гонконзі, Японії, Тайвані та Франції.

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Коронавірус дістався до популярних курортів

Коронавірус дістався до популярних курортів

Дело

Як відомо, офіційно випадки вірусу підтверджені в наступних країнах (деякі з них входять в топ найпопулярніших туристичних напрямків українців):

– Австралія (не менше 15 випадків);

– Бельгія (як мінімум 1 випадок);

– Камбоджа (як мінімум 1 випадок);

– Канада (не менше 7 випадків);

– Єгипет (як мінімум 1 випадок);

– Фінляндія (як мінімум 1 випадок);

– Франція (не менше 12 випадків, 1 смерть);

– Німеччина (мінімум 16 випадків)

– Гонконг (не менше 57 випадків, 1 смерть);

– Індія (мінімум 3 випадки)

– Італія (мінімум 3 випадки)

– Японія (не менше 414 випадків, в тому числі 357 на круїзному судні, 1 смерть);

– Макао (не менше 10 випадків);

– Малайзія (не менше 22 випадків);

– Непал (як мінімум 1 випадок);

– Філіппіни (мінімум 3 випадки, 1 смерть);

– Росія (мінімум 2 випадки);

– Сінгапур (не менше 75 випадків);

– Південна Корея (мінімум 30 випадків);

– Іспанія (мінімум 2 випадки);

– Шрі-Ланка (мінімум 1 випадок);

– Швеція (як мінімум 1 випадок);

– Тайвань (не менше 20 випадків, 1 смерть);

– Таїланд (не менше 35 випадків);

– Об'єднані Арабські Емірати (не менше 9 випадків);

– Великобританія (мінімум 9 випадків);

– Сполучені Штати (не менше 15 випадків);

– В'єтнам (не менше 16 випадків).

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Варто відзначити, що, за словами медиків, насправді реальна кількість пацієнтів може відрізнятися від офіційних даних, оскільки деякі заражені пацієнти можуть переносити захворювання в легкій формі (що нагадує застуду) і не звертатися за медичною, вважаючи за краще домашнє самолікування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новому ефективному ліки проти коронавіруса.

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