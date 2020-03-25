До літа може відступити: Комаровський дав втішний прогноз по коронавірус

Епідемія коронавірусу COVID-19 до літа може стати підконтрольною і піти на спад, як це було з іншим штамом вірусу – SARS.

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Про це заявив у себе на Youtube-каналі відомий лікар Євген Комаровський в черговому випуску передачі про коронавірус. За його словами, сценарій з новим видом вірусу цілком ймовірно може піти по аналогії з епідемією, що сталася в 2002-2003 роках.

"Реальні наукові роботи говорять про те, підвищення температури повітря дійсно дає шанси, як це було з SARS, коли зростання температури закінчило спалах. І тому є кілька пояснень. По-перше, високий рівень ультрафіолету. По-друге, менше одягу, а він - реальний спосіб передачі вірусу від людини до людини. По-третє, підвищується температура поверхонь, в тому числі і предметів загального користування (дверні ручки, наприклад). Четверте, з'являється інтенсивний повітрообмін, оскільки відкриті вікна – це також знижує ймовірність захворювання", – говорить експерт.

Він також звернув увагу, що в країнах з великою кількістю випадків (Італія, Іран, Південна Корея) на момент спалаху утримувалася температура навколишнього середовища в межах 3-10 градусів тепла. А на територіях з більш теплим і вологим кліматом (як в Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, інших країнах Південно-Східної Азії) відзначалися набагато нижчі темпи зростання захворюваності.

"Ну і ще раз підкреслю те, що спалах SARS мав дуже тісний зв'язок між температурою і інтенсивністю передачі. Епідемія виявилася під контролем в середині квітня в Гуанчжоу, коли там температура перевищила 30 градусів. Тобто, це реально, на це треба сподіватися", – підсумував Комаровський.

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