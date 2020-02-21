Якщо вам здається, що ситуація з коронавірусом – тотальний провал міністерки Скалецької та комунікацій МОЗ, вам не здається.

Два роки тому ми в попередній команді МОЗ так само зіткнулися з епідеміологічною загрозою – спалахами кору. Результат дій команди Супрун – підвищення рівня планової вакцинації дітей до року на кір із 50% до 93,7% – за 1 (один) рік.

Це були реальні спалахи кору, реальні пацієнти і сотні тисяч доз гуманітарної допомоги. Завдання сьогодні, нагадаю, – потримати людей два тижні на карантині.

Сьогодні в Південній Кореї 544 людини заявили про ознаки інфекції – для цього вистачило однієї божевільної сектантки, яка відмовилася проходити тест і рознесла коронавірус.

Думаєте, з нами такого не може статися? Сектантів в Україні немає, може тестів багато?

Що ми збираємося робити, якщо в Україні завтра 544 людини заявлять про ознаки інфекції? Де реальний план МОЗ, де комунікація з людьми? Що робити звичайній людині, якщо у неї є підозра щодо себе? Хтось бачив інструкції на поліклініках? МОЗ, ау?

І головне – хто тепер зло? Жорстокі негідні українці. Такі тварі, в річницю Революції Гідності, а-яй-яй.

Дуже круто. Тобто, не міністерка, яка все провалила, винна, а саме українці. Знову поганий народ, уже чули, якраз шість років тому.

Президент потім змушений це коментувати. І говорити "ні, українці нормальні, українці гідні". У річницю розстрілів Революції Гіднсоті.

Я не знаю країни, де за таке не звільнять міністра. А де міністерка? У карантині. Давайте, коли у нас буде епідеміологічна небезпека, міністерка охорони здоров'я буде відразу сідати на карантин. Колеги, пропоную ухвалити таку правку до закону про Кабмін одразу після землі – за основу і в цілому, там один абзац усього!

Ще раз. Міністерка не у відставці, а в карантині. А ви тут тримайтеся, поки вона в карантині. Займайтеся протиепідемічними заходами.

Президента підставили, прем'єра підставили, уряд підставили, депутатському корпусу сьогодні звітують, що все ну просто в шоколаді.

Нам говорили, що Скалецька – це явище тимчасове і що це команда президента. Одне з двох точно брехня.

Олексію Гончарук, як думаєш, що саме?

PS Але знайте, шанси є! Позавчора, через шість місяців після початку роботи міністерки підписано розподіл обов'язків! Нарешті, документи зможуть підписувати заступники! Бо де міністерка? На карантині!

PPS Якщо ви думаєте, що цей пост про політику, а не про вашу особисту епідеміологічну безпеку – ви ідіот. Якщо думаєте, що одне невдале призначення повністю дискредитує всю владу – теж.

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