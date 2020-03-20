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/ Пульмонологія

Для хворого чи здорового: хто і як повинен носити медичну маску

2.6т
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У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID19 в суспільстві виникає питання, для кого носіння маски дійсно доцільне – для здорових чи хворих.

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Однозначно слід зазначити, що хвора людина, присутня серед людей (колег, членів сім'ї, в громадських місцях), повинна надягати маску, щоб стримати поширення власної інфекції.

Мікроби, віруси передаються від хворого повітряно-крапельним шляхом, тобто через кашель і чхання, тим самим маска забезпечує максимальне блокування виходу мікробів.

Для хворого чи здорового: хто і як повинен носити медичну маску

Getty Images

Зараженій людині бажано носити трислойну медичну маску і міняти її в міру забруднення, зазвичай частіше, ніж через стандартні годину-дві, в іншому випадку вона швидко стане повноцінним розсадником інфекції.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відзначають, що на тлі спалаху коронавірусу медичні маски потрібно носити тільки хворим і лікарям, а здоровим людям маски можуть навіть зашкодити.

Медики рекомендують носити маски в транспорті і місцях масового скупчення людей, а під час перебування на вулиці від них можна відмовитися.

При цьому лікарі нагадують, що носіння масок – одиночна міра і не забезпечує повного захисту від захворювання, тому необхідно дотримуватися й інших заходів профілактики.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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