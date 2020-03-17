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/ Пульмонологія

Діти виявилися прихованими переносниками коронавірусу: вчені зробили приголомшливе відкриття

4.6т
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Китайські дослідники дійшли висновку, що в дітей, заражених коронавірусом, як правило, проявляються лише слабкі симптоми COVID-19.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в MedicalXpress, водночас неповнолітні можуть виявитися прихованими переносниками інфекції, навіть якщо у них немає видимих ознак захворювання.

Як розповів лікар швидкої допомоги в лікарні Ленокс Гілл у Нью-Йорку Роберт Глаттер, нове дослідження показало, що закривати школи має сенс, оскільки незрозуміло, чи зможуть діти передати вірус іншим.

Діти виявилися прихованими переносниками коронавірусу: вчені зробили приголомшливе відкриття

Фахівці проаналізували дані про 745 осіб віком від двох місяців до 15 років, які тісно контактували з пацієнтами з COVID-19 або були членами сімей, де зафіксовані випадки інфікування. Всього у 10 дітей (1,3%) було виявлено коронавірус SARS-CoV-2, втім, у жодного з них не спостерігалося важких симптомів. У сімох температура не перевищувала 39 градусів.

Вчені з'ясували, що у дітей в низці випадків були біль у горлі, кашель і закладеність носа, але не м'язовий і головний біль, від яких страждають дорослі.

Рентгенографія грудної клітки не показала ознак пневмонії у жодного з них. Однак водночас діти могли заражати інших протягом більш тривалого періоду часу, ніж передбачалося раніше. Хоча мазки носа і глотки демонстрували негативний результат на коронавірус, вірус все ще виявлявся в калі навіть за 13 днів після виписки з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені припустили, що пандемія коронавірусу COVID-19 тільки у Великобританії може тривати до весни 2021 року, а госпіталізованими виявляться 7,9 млн жителів Сполученого Королівства.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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