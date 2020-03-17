Діти виявилися прихованими переносниками коронавірусу: вчені зробили приголомшливе відкриття

Китайські дослідники дійшли висновку, що в дітей, заражених коронавірусом, як правило, проявляються лише слабкі симптоми COVID-19.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в MedicalXpress, водночас неповнолітні можуть виявитися прихованими переносниками інфекції, навіть якщо у них немає видимих ознак захворювання.

Як розповів лікар швидкої допомоги в лікарні Ленокс Гілл у Нью-Йорку Роберт Глаттер, нове дослідження показало, що закривати школи має сенс, оскільки незрозуміло, чи зможуть діти передати вірус іншим.

Фахівці проаналізували дані про 745 осіб віком від двох місяців до 15 років, які тісно контактували з пацієнтами з COVID-19 або були членами сімей, де зафіксовані випадки інфікування. Всього у 10 дітей (1,3%) було виявлено коронавірус SARS-CoV-2, втім, у жодного з них не спостерігалося важких симптомів. У сімох температура не перевищувала 39 градусів.

Вчені з'ясували, що у дітей в низці випадків були біль у горлі, кашель і закладеність носа, але не м'язовий і головний біль, від яких страждають дорослі.

Рентгенографія грудної клітки не показала ознак пневмонії у жодного з них. Однак водночас діти могли заражати інших протягом більш тривалого періоду часу, ніж передбачалося раніше. Хоча мазки носа і глотки демонстрували негативний результат на коронавірус, вірус все ще виявлявся в калі навіть за 13 днів після виписки з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені припустили, що пандемія коронавірусу COVID-19 тільки у Великобританії може тривати до весни 2021 року, а госпіталізованими виявляться 7,9 млн жителів Сполученого Королівства.

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