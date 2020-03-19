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/ Пульмонологія

Діти теж помирають від коронавірусу: ВООЗ попередила про небезпеку

5.5т
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Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає набагато важчого перебігу коронавірусу COVID-19 у дітей.

Хоча поки захворювання вони переносять у легкій формі. Про це на пресконференції в Женеві заявила глава підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, передають РИА Новости.

"Ми знаємо, що діти схильні до захворювань і заражаються COVID-19. Але що стосується кількості випадків по всьому світу, випадків захворювання серед дітей менше, ніж серед дорослих. Загалом, більшість дітей, які захворіють, перенесуть захворювання в легкій формі, але це не універсально", – сказала вона.

ВООЗ не виключила важкого протікання коронавірусу в дітей

ВООЗ не виключила важкого протікання коронавірусу в дітей

Керкхове зазначила, що в Китаї у декількох дітей коронавірус протікав у важкій формі й одна дитина, на жаль, померла. І це змушує вчених насторожитися.

"Ми маємо підготуватися до того, що у дітей може бути важка форма захворювання, але загалом вони легко її переносять", – додала вона.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські дослідники дійшли висновку, що у дітей, заражених коронавірусом, як правило, проявляються лише слабкі симптоми COVID-19. Але водночас діти можуть виявитися прихованими переносниками інфекції, навіть якщо у них немає видимих ознак захворювання.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Теги
вірус діти
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