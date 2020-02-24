Дітей не вбиває: опублікована нова доповідь про коронавірус з Китаю

Новий китайський коронавірус COVID-19 не привів до жодного летального наслідку серед дітей до 9 років.
Про це свідчать результати доповіді, підготовленої Центром з контролю і запобіганню захворюванням Китаю, повідомив у себе на сторінці в Facebook активіст Віктор Сисоєнко.
Так, документ свідчить, що "випадків смерті серед дітей у віці до дев'яти років не було зафіксовано".
Коронавірус частіше вбиває чоловіків
Правда
Крім того, він також додав, що найчастіше жертвами хвороби стають чоловіки. У доповіді говориться, що їх помирає більше, ніж жінок. Коефіцієнт смертності серед чоловіків становить 2,8% в порівнянні з 1,7% серед жінок.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Китаї вдалося створити вакцину проти смертельно небезпечного коронавіруса.
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