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/ Пульмонологія

Діагностувати в Україні неможливо: лікарі зробили тривожне зізнання про смертельний китайський вірус

1.2т
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Лабораторні тести, які зможуть визначати новий китайський коронавірус 2019-nCoV, очікуються в Україні на наступному тижні – з 3 лютого.

Про це повідомляється в статті OBOZREVATEL. Поки, як зазначають медики, в лікарнях і лабораторіях країни неможливо точно визначити, чи хвора людина на nCoV. Тому діагностика проводиться методом виключення.

"Найперше під підозру потрапляють люди, які повернулися з Китаю і захворіли. Або ті, хто мав контакт із китайцями, які недавно приїхали в Україну, особливо, якщо ці люди були в районі Уханя. Якщо в них є симптоми хвороби, то їх відразу ізолюють. Це головний метод боротьби з поширенням вірусу.

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Потім у них беруть аналіз і перевіряють його на всі відомі нам віруси грипу, коронавіруси. Таким чином вираховують, на що хвора людина. Якщо вірус не підходить ні під що, в такому випадку є небезпека, що це 2019-nCoV ", – розповіли в Інституті епідеміології ім. Громашевського.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Дмитра Коваля, в разі якщо результат досліджень неясний, тоді зразки направляють у сертифіковану лабораторію МОЗ. Якщо й там не зможуть нічого підтвердити, тоді матеріали висилають у лабораторію в Німеччину.

Україна отримає тести для діагностики нового коронавірусу

Україна отримає тести для діагностики нового коронавірусу

Daily Mail

Тим часом Міністерство охорони здоров'я України 28 січня відзвітувало, що в країні було 4 підозри на коронавірус. Пацієнти перебували в Києві й у Львові. Вірус nCoV у результаті не підтвердили після діагностування важких форм ГРВІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч на 28 січня різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

  • Посольство України в Китаї закликало громадян залишити територію КНР за можливості через стрімке поширення коронавірусу 2019 nCoV. Воно не виключило проведення евакуації з провінції Хубей.

  • Тим часом запорожець Владислав Шкроботько показав і розповів, яка обстановка панує зараз в Китаї через смертельний коронавірус 2019 nCoV і як люди живуть в умовах епідемії.

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Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус хвороба інфекція
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