Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що українців, які відмовляться від температурного скринінгу для виявлення коронавірусу, обстежуватимуть "публічно" і віддадуть громадськості на її розсуд.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 24 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо людина відмовиться пройти обстеження – ми зробимо це публічно. Зробимо стрім, доведемо до суспільства і нехай за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни, забирають і відвозять, куди хочуть", – заявив Дейнеко.

Глава Держприкордонслужби запропонував на камеру "розправлятися" з тими, хто відмовився від перевірки на коронавірус Скріншот із відео

Якщо від обстеження відмовиться іноземець, йому відмовлять у в'їзді в Україну.

Крім того заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що на даний момент тимчасові обмеження щодо допуску на територію України встановлено тільки для людей, які приїжджають із китайської провінції Хубей або міста Ухань.

"Там чітко вказано, що діють обмеження, немає різниці, який стан здоров'я, шляхом обсервації на 14 днів у місця, визначені Міністерством охорони здоров'я. Щодо всіх інших, я думаю, що кожен із нас піклується про стан свого здоров'я і повинен розуміти проблемне питання, яке нас сьогодні пов'язує з поширенням коронавірусної інфекції", зазначив Ляшко.

За його словами, Україна є підписантом міжнародних медико-санітарних правил з 2005 року, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Ми говоримо про те, що є міжнародним договором. ВООЗ, керуючись саме цим документом, встановлює певні рекомендації і правила. Кожна країна має право встановлювати якісь додаткові заходи і обстеження для захисту громадян", – сказав представник МОЗ.

У відомстві повідомили, що понад 15 тисяч українців перебувають на консульському обліку в Італії.

"Інформації про зараження коронавируса Covid-19 громадян України в Італії не надходило. На консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадянина України", – повідомляється на сторінці МОЗ в Facebook.

У міністерстві нагадали, що в аеропортах всі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну будуть ретельно обстежуватися, а прикордонники відпрацювали всі алгоритми в разі виявлення ознак захворювання – на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.

"Зараз з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", – повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні з метою запобігання потрапляння коронавірусу на кордоні перевірятимуть всіх, хто прибув з Італії, де зафіксовано спалах захворювання.

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