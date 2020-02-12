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Даремно пожертвував життям: в Індії чоловік переплутав хворобу з коронавірусом і вбив себе

1.5т
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Житель Індії переплутав інфекцію сечовивідних шляхів із симптомами смертельного коронавірусу з Китаю і вбив себе, щоб не поширювати хворобу.

Трагедія трапилася з 54-річним Балакрішнаєю з індійського округу Читтур (штату Андхра-Прадеш). Про це в середу, 12 лютого, повідомляє The News Minute.

Відзначається, що він звернувся до лікарів, які не виявили коронавірусу і просто порадили носити медичну маску. Через непорозуміння з медиками чоловік почав себе переконувати, що він все ж невиліковно хворий.

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В Індії чоловік убив себе, запідозривши коронавірус

В Індії чоловік убив себе, запідозривши коронавірус

Балакрішная просив жителів свого села триматися подалі від нього, побоюючись, що заразить їх. За словами його сина, батько запанікував і твердо вірив, що він заразився коронавірусом. Через певний час він почав говорити про самогубство.

Подивившись ролики в інтернеті, чоловік остаточно переконав себе в зараженні і покінчив життя самогубством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії заявили про одужання першої пацієнтки з коронавірусом. Інші двоє заражених студентів також пішли на поправку.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
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