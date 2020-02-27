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/ Пульмонологія

Данілов прокоментував "російський слід" у тест-системах на коронавірус

1.5т
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував чутки про те, що в Україні будуть проводити тести на коронавірус за допомогою систем російського походження.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" Данілов заявив, що такого не може бути, тому що російські тест-системи неможливо зареєструвати в країні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Данілов прокоментував "російський слід" у тест-системах на коронавірус

Данілов прокоментував "російський слід" у тест-системах на коронавірус

Скріншот з відео

"У нас не може бути російської тест-системи, тому що їх не може бути апріорі, їх треба зареєструвати в Україні. Якщо ця панянка, яка писала в Facebook або ще десь, має можливість зареєструвати в Україні російську систему, я хочу на це уважно подивитися, як це вона може зробити", – сказав Данілов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я тест-систему для 900 перевірок на коронавірус COVID-2019, а раніше закупила ще 90 зразків.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
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