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/ Пульмонологія

Данілов назвав найдієвіші ліки від коронавірусу: цибуля, сало і часник

1.9т
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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що українські народні методи лікування застудних захворювань будуть найдієвішими у боротьбі зі страшним коронавірусом.

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вам хочу сказати: найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник", – усміхаючись, зауважив посадовець.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Однак наголосив, що у випадку будь-якого захворювання не варто вживати алкоголь.

Секретар РНБО також додав, що в Україні потрібно встановити чіткий державний контроль проходження всіх ліків – "починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом".

"Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже несамовитий, бо люди на цьому заробляють великі гроші… У нас сьогодні у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", – підсумував Данілов.

Карта поширення коронавірусу COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
РНБО медицина вірус
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семенов Александр
семенов Александр
Сало з часныком та цыбулэю натягнуты шаровары и в тэатр.
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Юг Руси
Юг Руси
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, мощно потроллил укроинцев!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце мужик чітко, ясно, зрозуміло ліки від коронавірусу: цибуля, сало і часник. не то шо міністр , який сховався в будку
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