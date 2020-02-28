Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що українські народні методи лікування застудних захворювань будуть найдієвішими у боротьбі зі страшним коронавірусом.

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вам хочу сказати: найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник", – усміхаючись, зауважив посадовець.

Олексій Данілов

Однак наголосив, що у випадку будь-якого захворювання не варто вживати алкоголь.

Секретар РНБО також додав, що в Україні потрібно встановити чіткий державний контроль проходження всіх ліків – "починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом".

"Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже несамовитий, бо люди на цьому заробляють великі гроші… У нас сьогодні у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", – підсумував Данілов.

Карта поширення коронавірусу COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус не омине Україну, проте панікувати з цього приводу не варто.

Він також спростував чутки про те, що в Україні проводитимуть тести на коронавірус за допомогою систем російського походження.

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