COVID-2019: названі ризики смертності за віком і статтю

Новий китайський коронавірус COVID-2019, який ось уже три місяці розгулює по планеті, своєю появою затьмарив інші актуальні проблеми охорони здоров'я, зокрема рак, кардіохвороби і т.д. – він новий, може бути смертельно небезпечним і стрімко поширюється в усі куточки планети.

Днями ВООЗ опублікував доповідь, зробленый на 55924 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-2019, в якому проаналізував, пацієнтам якого віку вірус несе найбільшу загрозу, а також зробив градацію по статі і хронічним захворюванням.

Так, згідно з документом, за віком пацієнти поділені на дев'ять груп.

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У першій, куди входять пацієнти від 0 до 9 років випадки смерті не зафіксовано, у другій, третій і четвертій групах, куди увійшли інфіковані у віці 10-19, 20-19 і 30-39 років, ризик летальності склав по 0,2 %, далі в кожній віковій групі відсоток ризику смертності серед пацієнтів збільшується (чим старше пацієнти, тим більша ймовірність летальних випадків): 40-49 років – 0,4%, 50-59 років – 1,3%, 60-69 років – 3,6%, 70-79 років – 8%, 80+ - 14,8%. При цьому експерти відзначили, що вищевказаний відсоток летальності вказує саме на ризики для кожної вікової групи, оскільки немає прямих підтверджень, що випадки смертей безпосередньо пов'язані з COVID-2019.

Також в доповіді сказано, що ймовірність летального наслідку при зараженні коронавірусом у чоловіків вище, ніж у жінок: 4,7% і 2,8% відповідно.

Крім того, в доповіді також проаналізовані ризики смертності при зараженні COVID-2019 в разі наявності супутніх захворювань. Так, при серцево-судинних захворюваннях ризик становить 13,2%, при діабеті – 9,2%, при хронічних респіраторних хворобах – 8%, гіпертонії – 8,4%, раку – 7,6%.

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