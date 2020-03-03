Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

COVID-2019: названі ризики смертності за віком і статтю

3.2т
Читати матеріал російською

Новий китайський коронавірус COVID-2019, який ось уже три місяці розгулює по планеті, своєю появою затьмарив інші актуальні проблеми охорони здоров'я, зокрема рак, кардіохвороби і т.д. – він новий, може бути смертельно небезпечним і стрімко поширюється в усі куточки планети.

Днями ВООЗ опублікував доповідь, зробленый на 55924 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-2019, в якому проаналізував, пацієнтам якого віку вірус несе найбільшу загрозу, а також зробив градацію по статі і хронічним захворюванням.

Так, згідно з документом, за віком пацієнти поділені на дев'ять груп.

Коронавірус більше лякає своїм стрімким поширенням

Коронавірус більше лякає своїм стрімким поширенням

Фокус

У першій, куди входять пацієнти від 0 до 9 років випадки смерті не зафіксовано, у другій, третій і четвертій групах, куди увійшли інфіковані у віці 10-19, 20-19 і 30-39 років, ризик летальності склав по 0,2 %, далі в кожній віковій групі відсоток ризику смертності серед пацієнтів збільшується (чим старше пацієнти, тим більша ймовірність летальних випадків): 40-49 років – 0,4%, 50-59 років – 1,3%, 60-69 років – 3,6%, 70-79 років – 8%, 80+ - 14,8%. При цьому експерти відзначили, що вищевказаний відсоток летальності вказує саме на ризики для кожної вікової групи, оскільки немає прямих підтверджень, що випадки смертей безпосередньо пов'язані з COVID-2019.

Також в доповіді сказано, що ймовірність летального наслідку при зараженні коронавірусом у чоловіків вище, ніж у жінок: 4,7% і 2,8% відповідно.

Крім того, в доповіді також проаналізовані ризики смертності при зараженні COVID-2019 в разі наявності супутніх захворювань. Так, при серцево-судинних захворюваннях ризик становить 13,2%, при діабеті – 9,2%, при хронічних респіраторних хворобах – 8%, гіпертонії – 8,4%, раку – 7,6%.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що коронавірус вперше зафіксували в Україні в Чернівцях.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини