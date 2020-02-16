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/ Пульмонологія

Знайдено перші ліки від коронавірусу: вже запустили у виробництво

16.1т
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У китайській провінції Чжецзян запустили у виробництво перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом Covid-19.

Це трапилося в неділю, 16 лютого, повідомив уряд міста Тайчжоу. Йдеться про препарат, раніше відомий як Favipiravir або Avigan.

15 лютого препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами КНР для виходу на ринок.

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"Це перший у країні препарат, який під час спалаху коронавірусу нового типу отримав офіційне схвалення на включення до списку ліків, які потенційно можуть бути ефективними в лікуванні нового типу коронавірусу", – йдеться у заяві.

Ліки від коронавірусу запустили у виробництво

Ліки від коронавірусу запустили у виробництво

pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавірусу та перекручення даних про стан хворих.

На ранок неділі, 16 лютого, кількість тих, хто заразився Covid-19, досягла 68 500 осіб, загальна кількість у світі – 69 258 випадків. Померли від хвороби вже 1669 пацієнтів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Китай
Теги
вірус ліки
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