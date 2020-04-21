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/ Пульмонологія

COVID-19 створили в лабораторії? Вчені дали остаточну відповідь

9.1т
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Коронавірус COVID-19 не був генетично створений у лабораторії, але водночас питання його походження все ще залишається відкритим.

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Як пише Science Alert, про це заявили австралійські вчені, коментуючи чутки про розроблення вірусу в лабораторних умовах.

"Дотепер всі свідчення вказують на той факт, що вірус COVID-19 з'явився природним шляхом, а не створений людиною", – пояснив імунолог Найджел Макміллан із Інституту здоров'я Мензиса у Квінсленді.

COVID-19

COVID-19

Також вчені встановили, що геномні дані SARS-CoV-2 не зазнавали генетичних змін.

"Порівнюючи доступні дані про послідовність генома для відомих штамів коронавірусу, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник внаслідок природних процесів", – додав імунолог Крістіан Андерсен.

Вірусолог Сіднейського університету Едвард Голмс пояснив, що найближчим відомим родичем SARS-CoV-2 є вірус кажана під назвою RaTG13, який зберігався в Уханьському інституті вірусології, КНР.

"Однак RaTG13 був узятий з іншої провінції Китаю (Юньнань), де вперше з'явився COVID-19, і рівень розбіжності послідовностей генома між SARS-CoV-2 і RaTG13 еквівалентний в середньому 50 рокам еволюційних змін", – підкреслив він.

До того ж в Уханьському інституті вірусології вже були проведені дослідження, які показали невідповідності між вірусами, що розроблялися в лабораторії, і COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї заявили, що оприлюднена американським телеканалом Fox News версія про штучне виникнення коронавірусу в лабораторії безпідставна.

Раніше в китайській пресі були опубліковані фото дворічної давності з наукового центру в Ухані, який займається дослідженням вірусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
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