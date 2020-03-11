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/ Пульмонологія

COVID-19 і грип: експерти пояснили різницю між хворобами

1.7т
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З появою нового вірусу COVID-19 експерти поставили його в одну лінійку з уже давно відомим грипом – за симптомами, шляхом передачі та іншим характеристикам хвороби схожі.

Однак, як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, ці віруси таки значно відрізняються один від одного, тому їх прирівнювання є некоректним.

Що спільного?

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, яке може мати як легкий перебіг, так і важку форму, і навіть привести до смерті.

Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються крапельним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід в згин ліктя або в одноразову серветку.

В чому різниця?

Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротше послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж коронавірусна інфекція.

Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюється в 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.

Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб - це більше в порівнянні з грипом. Однак, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусу грипу дуже контекстні і специфічні, що ускладнює прямі порівняння.

Крім того, для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.

Попередні дані, отримані в Китаї, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.

Головні відмінності грипу та COVID-19

Головні відмінності грипу та COVID-19

Симптоми COVID-19 і грипу

Фахівці припускають, що 80% випадків коронавірусної інфекції COVID-19 мають легкий або безсимптомний перебіг, 15% є тяжкими та вимагають кисневої терапії, а 5% відносяться до критичних випадків, коли є необхідність в штучній вентиляції легенів. Ці важкі і критичні випадки COVID-19 серйозніше, ніж при грипі.

Найбільш схильні до ризику важкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом.

Що стосується COVID-19, то, згідно з дослідженнями, старший вік та наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції.

Летальність COVID-19 і грипу

Згідно з наявною на сьогодні інформацією, смертність в результаті COVID-19 є вище рівня смертності грипу, особливо сезонного.

Справжні показники смертності від COVID-19 точно не відомі, адже на їх визначення потрібно більше часу. Наявні дані показують лише приблизне співвідношення по смертності (кількість повідомлених смертей поділена на кількість повідомлених випадків), що становить від 3% до 4%.

Для сезонного грипу летальність зазвичай нижче 0,1%.

Захист від COVID-19 і грипу

Незважаючи на те, що в Китаї проводять клінічні випробування лікарських засобів і розробляють більше 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.

У той же час, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу. Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу та його ускладнень.

Вакцина проти грипу не ефективна проти коронавіруса SARS-CoV-2. А медична маска не захищає від зараження вірусами – носити її повинні тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

Як захистити себе:

– мийте руки 20-40 теплою водою з милом або обробляйте їх антисептиком з вмістом спирту не менше 60%;

– уникайте близького контакту з людьми з симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 м);

– не торкайтеся до обличчя, в тому числі очей, носа і рота;

– термічно обробляйте продукти (особливо м'ясо, субпродукти і яйця);

– в разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні у 40 осіб запідозрили нову коронавірусну інфекцію.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
даеш всеобщую могилизацию!
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