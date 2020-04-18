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/ Пульмонологія

Чума з Росії: вчені попередили про повернення хвороб, що страшніші за COVID-19

10т
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Зміна клімату та глобальне потепління можуть призвести до повернення смертельних захворювань, похованим під льодом у Росії та США, які в рази страшніші за коронавірус.

Як пише Daily Mirror, COVID-19 – це всього лише новий штам коронавірусу, від якого поки немає ліків чи вакцини. Але еволюційна здатність людини може з ним впоратися, на відміну від вірусів, що, як вважалося, вже зникли з планети.

Вчені стурбовані, що в міру підвищення температури на Землі величезні площі ґрунтів вічної мерзлоти починають танути. У деяких випадках ця земля була заморожена протягом тисячоліть. Усередині цієї мерзлоти можуть міститися бактерії та віруси, які були просто заморожені, а прокинувшись, ці віруси можуть виявитися смертельними.

Лікарня

Лікарня

Наприклад, чотири роки тому у Сибіру (Росія) 12-річний хлопчик помер від сибірської виразки. До того ж він встиг заразити ще 20 осіб, яких госпіталізували.

Тоді висловлювалося припущення, що труп зараженого північного оленя через аномальну спеку розтанув під льодами. В результаті чого сибірська виразка проникла в природу. Ймовірно, що бактерії просочилися у ґрунт, перш ніж проникнути у водопостачання, а потім у харчовий ланцюг людини.

До того ж на території Росії є багато місць поховання жертв віспи і бубонної чуми, які поки перебувають під льодами.

Також викликає побоювання повернення іспанського грипу, який забрав до 50 млн життів у 1918-20 роках. Зараз на Алясці (США) розташовані братські могили, де були виявлені фрагменти ДНК цієї хвороби.

Навіть хвороби, які вбили величезну кількість неандертальців, можуть знову повернутися.

"Можливість того, що ми можемо заразитися вірусом від давно вимерлого неандертальця, свідчить про те, що ідея стосовно того, що вірус може бути "знищений" на планеті, неправильна, і дає нам помилкове відчуття безпеки. Ось чому запаси вакцини мають бути збережені, про всяк випадок", – додав біолог-еволюціоніст із Університету Екс-Марсель у Франції Жан-Мішель Клавері.

Однак вчені зазначили, що не всі віруси зможуть вижити, будучи замороженими на тривалі періоди часу. Швидше за все, "прокинуться" ті, які походять від спор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 квітня у світі на COVID-19 захворіло понад 2,2 млн осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Тег
хвороба
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Дожили! Голодные срусские, с безнадёги, уже оттаивают трупы павших животных и жрут их!
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2
4
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Музыра Валерий, ТАТЫШО ! А ёжики и ягель уже закончились ?
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1
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"ЧУМА ИЗ РОССИИ" в заголовке и скромненько так про сэшэа в статье. Какие же вы дешёвые дeбилы
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5
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2 из 3 ответов | показать все
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Злопыхатель Вежливый, вы уже корь по Европе закончили разносить?
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1
2
злой укр
злой укр
Злопыхатель Вежливый, самое удивительное что всё вышеперечисленное оседает внаукраине,как в большой помойной яме,чем в прочем Дуркаина и является.
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