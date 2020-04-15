Чому ПЛР-тести на коронавірус брешуть: український біолог дав відповідь

ПЛР-тести (ПЛР – полімеризна ланцюгова реакція) не завжди виявляють коронавірус СOVID-19 через неправильну підготовку або порушення умов перевезення.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Медики зазначають, що на результат можуть впливати також препарати, які вводили для лікування нової недуги, йдеться в сюжеті ТСН.

Доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Києво-Могилянської академії Денис Білько заявив, що 85% помилок під час тестування припадають саме на етапі підготовки. За його словами, медперсонал та лаборанти мають дотримуватися чіткого протоколу, проте тут теж може спрацювати людський чинник – ПЛР-аналіз беруть із задньої стінки носоглотки.

radiokp.ru

Неправильна підготовка до забору, помилка під час проведення або ж порушення транспортування можуть дати хибний результат.

"Коли готується зразок? Як він взявся? У що він взявся? В якій температурі він транспортувався? Яким чином була пробопідготовка проведена? І так далі. На цих етапах закладається більшість помилок. І тому потрібні стандарти технічної компетентності", – розповів експерт.

Так, наприклад, на Миколаївщині під сумнів поставили всі аналізи, бо там їх робили в неякісних пробірках. За словами інфекціоністів,іноді вірус можуть не побачити також через його рух в організмі.

Випадки хибних результатів ПЛР-тестів не поодинокі. Наприклад, депутат Сергій Вельможний потрапив до лікарні із сином – вони мали однакову симптоматику. Однак, у хлопця діагностували COVID-19, а в батька ПЛР-тест уперто показував, що коронавірусу немає.

Крім того, київська референт-лабораторія не виявила коронавірус у померлого 61-річного жителя Прикарпаття. Чоловік контактував з односельцями, які повернулися з Італії та злягли з коронавірусом. Майже одночасно в нього та дружини з'явилася гарячка, а дорогою в лікарню він помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що на сьогодні в Україні близько 200 тисяч ПЛР-тестів на виявлення коронавірусної інфекції – їх замовляють у Китаї та Південній Кореї. Крім того, в Україні почали власне виробництво тестів.