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/ Пульмонологія

Чому люди із зайвою вагою гірше переносять COVID-19: з'явилася відповідь

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Учені з'ясували, що організм людей із зайвою вагою виробляє підвищену кількість рецепторів, які необхідні COVID-19 для проникнення в здорові клітини.

Результати дослідження біологів з Канади і Об'єднаних Арабських Еміратах опубліковані на сайті препринтів bioRxiv і поки не пройшли рецензування, пише Naked Science.

"Ми прагнули описати, як SARS-CoV-2 порушує шляхи метаболізму ліпідів у господаря і як дісрегулюваний липогенез (процес накопичення жирів) впливає на регуляцію ACE2, особливо при ожирінні. <...> За допомогою повторного аналізу загальнодоступних транскриптомнихданих ми вперше виявили, що епітеліальні клітини легенів, інфіковані SARS-CoV-2, виявляють підвищену регуляцію генів, пов'язаних з метаболізмом ліпідів, включаючи ген SOC3, який бере участь в регуляції запалення і інгібуванні передачі сигналів лептину", – пишуть автори роботи.

Чому люди із зайвою вагою гірше переносять COVID-19: з'явилася відповідь

Учені провели експеримент за участю 16 лабораторних мишей, яких поділили на дві рівні групи. У результаті було виявлено, що організм гризунів з першої групи, які страждають ожирінням, виробляв набагато більше ферментів ACE2, з якими взаємодіють S-білки коронавірусу, якщо порівнювати з мишами з другої групи, які не мали зайвої ваги, – при цьому найсильніше це спостерігалося в тканинах легенів. Таким чином, вірус мав в своєму розпорядженні більше шляхів для проникнення в організм.

Автори дослідження припустили, що схожий процес може бути присутнім в організмі хворих на діабет і пацієнтів з підвищеним рівнем холестерину в крові. Чи так це, біологи планують з'ясувати в подальших дослідженнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що, незважаючи на те, що коронавірус COVID-19 в основному вражає легені, він може поширюватися на багато органів, включаючи серце і кровоносні судини, нирки, кишечник і мозок.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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