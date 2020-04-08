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/ Пульмонологія

Чому COVID-19 поширюється швидше за інші віруси: вчені дали відповідь

8.2т
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Американські вірусологи провели детальний аналіз структури коронавірусу і з'ясували, що білковий наріст у формі шипа захоплює клітини людини в чотири рази сильніше, ніж SARS, який забрав життя декількох сотень людей під час пандемії 2002 року.

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Це означає, що, потрапивши в дихальні шляхи, з великою ймовірністю вірус залишиться там, а потім викличе COVID-19 – хворобу, яка охопила всю планету. Про нове дослідження вчених із Університету Міннесоти повідомляє The Gardian.

Зазначається, що вони з'ясували механізм зараження коронавірусу, створивши 3D-карту шипоподібного білка, який той використовує для закріплення у клітині. За словами доктора Фангуа Лі, цей механізм досконаліший, ніж у багатьох інших збудників інфекційних хвороб. Водночас він переконаних, що результати їхньої роботи допоможуть у розробці вакцини від COVID-19.

Вчені з'ясували, чому коронавірус поширюється швидше за інші віруси

Вчені з'ясували, чому коронавірус поширюється швидше за інші віруси

"Якщо з'єднання антитіл сироватки з шипами вірусу буде сильнішим, ніж у шипів і клітин тіла людини, ми зможемо говорити про винахід ефективного препарату. Він просто блокує вірус, перешкоджаючи його впливу на клітину", – говорить доктор Лі.

Також у процесі дослідження медики тільки підтвердили, що людина отримала вірус від кажана, безпосередньо або через проміжних носіїв – панголінів.

Професор вірусології Ноттінгемського університету Джонатан Болл стверджує, що ці дані також пояснюють відмінності в симптомах захворювань, викликаних двома вірусами. Так, SARS проявляється в основному легеневою симптоматикою, а SARS-CoV2 вражає спочатку верхні дихальні шляхи, лише потім переростаючи в пневмонію, хоч і не у всіх випадках.

"Шипоподібний білок поверхневого піку SARS-CoV2 закріплюється одразу під час вдихання людиною вірусних крапель, а ось SARS діє повільніше, за рахунок чого і поширюється складніше", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, польські вчені заявили, що виявили речовину, здатну знизити активність коронавірусу COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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