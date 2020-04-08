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/ Пульмонологія

Чому чоловіки частіше хворіють на коронавірус: названа причина

5.4т
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Чоловіки частіше за жінок хворіють коронавірусом COVID-19 через те, що вони більш схильні задовольняти руйнівні для здоров'я потреби.

Про це написав науковий журналіст The Guardian Філіп Бол (Philip Ball). На його переконання, серед чоловіків, наприклад, більше тих, хто регулярно курить і вживає алкоголь.

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Також автор статті припустив, що жінки більш схильні слідувати пораді регулярно мити руки, тоді як чоловіки можуть нею знехтувати.

Чому чоловіки частіше хворіють на коронавірус: названа причина

Крім того, журналіст допускає, що біологічний фактор міг зіграти роль в різній частоті заражень серед статей. У чоловіків більш слабка імунна система, таким чином вони менш стійкі до інфекційних захворювань, які викликають бактерії.

За словами журналіста, можливе пояснення також криється в тому, що чоловічі статеві гормони, які задіяні в підтримці роботи імунної системи, слабкіше реагують на патогени, ніж жіночі гормони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для новонароджених та чоловіків існує високий ризик зараження коронавірусом Covid-19 і розвитку важких симптомів.

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Автор
Гліб Іванов
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Светлова Анастасия
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
По тому что мужчины работают больше)))
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Здоров'я Пульмонологія

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