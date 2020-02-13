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/ Пульмонологія

Чоловіки більш уразливі: з'ясувався несподіваний нюанс про коронавірус

2.4т
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Чоловіки можуть билть більш уразливі до зараження смертельним коронавірусом.

До такого висновку прийшла Національна комісія охорони здоров'я Китаю, пишуть "Известия". Зокрема, вона проаналізувала статево-віковий склад перших померлих у лікарнях Китаю і з'ясувала, що дві третини померлих від коронавірусу – чоловіки.

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Чоловіки більш уразливі до коронавірусу

Чоловіки більш уразливі до коронавірусу

"Ліга"

У той же час, експерти попередили, що ці дані слід інтерпретувати з обережністю, оскільки вони включають тільки хворих із вираженими клінічними проявами.

Раніше було встановлено, найбільш уразливими до коронавірусної інфекції є люди старші 60 років. Особливо з супутніми патологіями: ураженням легень і важкими хронічними захворюваннями. Також до групи ризику входять особи з різними формами імунодефіциту: ВІЛ-інфіковані, онкологічні хворі і пацієнти після трансплантації органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайській провінції Хубей, де почався спалах коронавірусу, за минулу добу, 12 лютого, кількість заражених різко збільшилася на 15 тисяч. Таким чином, на даний момент зафіксовано 60 333 випадки.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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