Кількість жертв коронавірусу різко підскочила: опубліковано свіже зведення

Станом на понеділок, 3 лютого, від коронавірусу померла 361 людина.

Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає пресслужба ООН у Twitter.

При цьому всього в Китаї підтверджено 17 238 випадків зараження. Також за межами Піднебесної зафіксовано 151 випадок зараження у 23 країнах.

Нагадаємо, станом на 2 лютого кількість жертв коронавірусу становила 305 осіб, а загальна кількість хворих – понад 14 тисяч.

Остання зведення про ситуацію з коронавірусів від ВООЗ:

Всього в Китаї підтверджено 17 238 випадків зараження, при цьому 361 хворий помер.

За межами Китаю - 151 випадок зараження в 23 країнах.

Як уберегтися від коронавируса: pic.twitter.com/w997EhPITz - ООН (@UnitedNationsRU) February 3, 2020

Як писав OBOZREVATEL, недавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. При цьому вже приблизно через 10-14 днів буде готова українська тест-система для діагностики хвороби.

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