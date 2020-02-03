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/ Пульмонологія

Кількість жертв коронавірусу різко підскочила: опубліковано свіже зведення

3.7т
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Станом на понеділок, 3 лютого, від коронавірусу померла 361 людина.

Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає пресслужба ООН у Twitter.

При цьому всього в Китаї підтверджено 17 238 випадків зараження. Також за межами Піднебесної зафіксовано 151 випадок зараження у 23 країнах.

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Нагадаємо, станом на 2 лютого кількість жертв коронавірусу становила 305 осіб, а загальна кількість хворих – понад 14 тисяч.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. При цьому вже приблизно через 10-14 днів буде готова українська тест-система для діагностики хвороби.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Kom Himi
Kom Himi
За ха украинская тест система. Не спешите мои подковы
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