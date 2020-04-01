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/ Пульмонологія

Чим в Україні лікують від коронавірусу: МОЗ назвало препарати

13т
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Після схвалення Міністерством охорони здоров'я коронавірус в Україні лікуватимуть комплексом препаратів проти малярії, ревматоірного артриту і ВІЛ-інфекції, які показали хороші результати в інших країнах.

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Таку позицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в середу, 1 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Поки, за його словами, лікують окремі симптом, проте специфічні схеми вже до кінця 1 квітня мають бути схвалені комісією експертів МОЗ. У рамках брифінгу був названий препарат "Плаквеніл", який використовують проти малярії.

Чим в Україні лікують від коронавірусу: МОЗ назвало препарати

Чим в Україні лікують від коронавірусу: МОЗ назвало препарати

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"Доказовою бази щодо специфічної терапії коронавірусу ВООЗ поки що не оприлюднила. У той же час у нас є локальні протоколи деяких країн про застосування препаратів, якими лікують малярію, ревматоїдний артрит і ВІЛ-інфекцію. Саме комбінація цих препаратів у певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусу. Однак всі дози і показники препаратів найближчим часом будуть визначені Міністерством охорони здоров'я в наказі, яким дозволять використання зазначених ліків", – пояснив він.

Він також заспокоїв українців, що все лікування від коронавірусу в комунальних лікарнях буде безкоштовним. Із 1 квітня починає діяти спеціальний тариф, який буде виплачуватися медустановам, де лікують хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (одною з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

Верховна Рада дозволила застосовувати в Україні для лікування пацієнтів з COVID-19 незареєстровані лікарські засоби, рекомендовані офіційним органом в інших країнах.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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