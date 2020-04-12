Чим лікують коронавірус в Україні: 21-річний киянин з COVID-19 перерахував ліки

Киянин Віктор Фантаєв, якого госпіталізували в інфекційну лікарню з коронавірусом, розповів, чим його лікують.

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На своїй сторінці в Facebook молодий хлопець зазначив, що на ранок 11-го дня протікання хвороби, його стан почав покращуватися.

"Так, не дуже значно, але моя постійна температура з 38,5 впала до 37,5. Мій кашель став трохи більш м'яким (вологим). Я вперше за 5-6 днів поспав за добу близько 7 годин", – пише Віктор.

Киянин Віктор Фантаєв лікується от коронавируса facebook/viktorfant

Киянин також поділився списком препаратів, яким його лікують від COVID-19.

"Багато хто запитував про лікування, напишу вам просто набір ліків: АЦЦ 200, амброксол, цефтриаксон, роблю інгаляції декасаном і пульмікортом, плаквенил, крапельниці левоксімеда, крапельниці інфулгана, крапельниці ресорбілакта, ще 2 крапельниці, але я їх не пам'ятаю", – розповів він .

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Києві офіційно підтвердили 416 випадків інфікування COVID-19.

Всього в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусів.

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