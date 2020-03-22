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Чи врятує мастурбація від коронавірусу: Комаровський розніс маревний міф

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Лікар Євген Комаровський заявив, що мастурбація збільшує кількість лейкоцитів, які допомагають організму чинити опір вірусам, в тому числі і коронавірусу, однак, за його словами, важливо вчасно зупиниться.

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Про це він розповів У відео, опублікованому на його каналі у Youtube, відповідаючи на питання про коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Якщо перестаратися, то мастурбація, може все загальмувати в організмі, в тому числі і кількість лейкоцитів", – сказав він.

Чи врятує мастурбація від коронавірусу: Комаровський розніс маревний міф

Також Комаровський відзначив, що в цій ситуації можна "вийти за рамки мастурбації" і додав, що Україна до зими може очікувати піку народжуваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Комаровський заявив, що ібупрофен при підозрі на захворювання коронавірусом COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

  • Він розповів, що люди зможуть повернутися до звичайного життя після пандемії коронавірусу, коли в їхній країні протягом 28 днів не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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