Чи врятує мастурбація від коронавірусу: Комаровський розніс маревний міф

Лікар Євген Комаровський заявив, що мастурбація збільшує кількість лейкоцитів, які допомагають організму чинити опір вірусам, в тому числі і коронавірусу, однак, за його словами, важливо вчасно зупиниться.

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Про це він розповів У відео, опублікованому на його каналі у Youtube, відповідаючи на питання про коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Якщо перестаратися, то мастурбація, може все загальмувати в організмі, в тому числі і кількість лейкоцитів", – сказав він.

Також Комаровський відзначив, що в цій ситуації можна "вийти за рамки мастурбації" і додав, що Україна до зими може очікувати піку народжуваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комаровський заявив, що ібупрофен при підозрі на захворювання коронавірусом COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

Він розповів, що люди зможуть повернутися до звичайного життя після пандемії коронавірусу, коли в їхній країні протягом 28 днів не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

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