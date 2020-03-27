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/ Пульмонологія

Чи варто захворіти на коронавірус спеціально: Комаровський дав відповідь

2.6т
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Заражатися коронавірусом навмисне, щоб раніше виробити імунітет, не варто ні в якому разі.

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Як розповів відомий доктор Євген Комаровський в серії відповідей на питання про COVID-19, в кожній країні коронавірусом хворіє десь 0,001% населення (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Не потрібно заражатися коронавірусом навмисне

Не потрібно заражатися коронавірусом навмисне

pixabay.com

"Навіщо свідомо включати себе в цей список? А якщо у вас будуть ускладнення?" – зазначив він.

За словами доктора, слід дочекатися, поки з'явиться вакцина і будуть адекватні протоколи з ефективними противірусними препаратами.

"Тому благаю – не треба спеціально заражатися, не треба ходити по поліклініках і лікарнях, вишукуючи хворих", – закликав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірусолог і глава організації Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін заявив, що переважна більшість українців, які захворіють на коронавірус, навіть не відчують, що хворі.

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Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
видео
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