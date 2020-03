Чи варто боятися коронавірусу на посилках: інфектолог дав пораду

Не варто звертати уваги на те, скільки живе коронавірус на різних поверхнях. Слід просто регулярно мити руки.

Про це заявив у Twitter головний фахівець з якості та керівник відділу інфекційних захворювань в Університеті штату Меріленд Upper Chesapeake Health Фахім Юнус.

За його словами, ніхто не заразиться коронавірусом з поштових посилок, візків у супермаркетах, банкоматів чи насосів на заправках, якщо буде проводити своєчасну дезінфекцію.

"Помий свої руки, живи своїм життям", – підкреслив інфектолог.

COVID Myth-busting Thread: Too many myths floating around. Here's part 2.



1/10: Avoid shipped packages / gas pumps / shopping carts / ATMs or you'll die.



Wrong.

Coronavirus surface survival is one thing; that surface causing an infection is another. Wash your hands; live your life