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/ Пульмонологія

Чи варто боятися коронавірусу на посилках: інфектолог дав пораду

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Не варто звертати уваги на те, скільки живе коронавірус на різних поверхнях. Слід просто регулярно мити руки.

Про це заявив у Twitter головний фахівець з якості та керівник відділу інфекційних захворювань в Університеті штату Меріленд Upper Chesapeake Health Фахім Юнус.

За його словами, ніхто не заразиться коронавірусом з поштових посилок, візків у супермаркетах, банкоматів чи насосів на заправках, якщо буде проводити своєчасну дезінфекцію.

Чи варто боятися коронавірусу на посилках: інфектолог дав пораду

"Помий свої руки, живи своїм життям", – підкреслив інфектолог.

Як писав OBOZREVATEL, під час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні і в світі дуже важливо якомога більшу увагу приділяти турботі про здоров'я. Зокрема, медики рекомендують більше спати, займатися фізичною активністю, дихати свіжим повітрям, а також включити в раціон продукти, які збагатять організм необхідними для його правильної роботи речовинами.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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