Чи передається коронавірус від матері дитині ще в утробі: вчені дали відповідь

Можливість передачі коронавірусу від матері дитині в момент виношування вченими досі не доведена.

Як пишуть "Известия", китайські вчені досліджували історії захворювання COVID-19 у жінок, яких госпіталізували в п'ять лікарень провінції Хубей в період з 1 січня по 20 лютого.

З 33 заражених лише у однієї спостерігався важкий перебіг хвороби – їй потрібні були реанімаційні заходи з використанням ШВЛ. Легкі і середні симптоми діагностували у 13 (39,4%) і 19 (57,6%) вагітних відповідно.

При цьому тільки одне немовля (3,6% з усіх новонароджених) захворіло гострим респіраторним синдромом, і у нього підтвердилися проби на коронавірус.

Серед 33 дітей, що народилися від заражених коронавірусом матерів, тільки у однієї виявили COVID-19 pixabay.com

"Ми не можемо довести, що це випадок вертикальної передачі, тому що зразки пуповинної крові і плаценти були негативними для SARS-CoV-2", – йдеться в науковій роботі.

Вертикальна передача патогена – це перехід інфекції від матері до дитини в утробі.

В результаті китайські вчені взагалі не змогли зробити будь-яких доказових висновків щодо того, як саме малюк міг захворіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з московських лікарень народилася перша дитина з коронавірусом.

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