Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Чи передається коронавірус через волосся: з'явилося пояснення

621
Читати матеріал російською

Якщо дотримуватися дистанції щонайменше один метр із іншими людьми, малоймовірно, що одяг чи волосся будуть забруднені вірусами у великій кількості.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявили експерти Вищого інституту охорони здоров'я Італії, відповідаючи на запитання, чи можливо заразитися коронавірусом через верхній одяг та волосся. Поради з'явилися на сайті Міністерства здоров'я Італії.

На їх переконання, виживання нового коронавірусу у зовнішньому середовищі ще до кінця не досліджено, однак, якщо дотримуватися правил, то коронавірус навряд чи зможе потрапити в організм людини через волосся.

Чи передається коронавірус через волосся: з'явилося пояснення

Водночас, експерти порадили після повернення додому не класти верхній одяг на диван, стіл або на ліжко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили, що коронавірусна інфекція може стати хронічною у людей, які нею заразилися.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини