Чи передається коронавірус через волосся: з'явилося пояснення

Якщо дотримуватися дистанції щонайменше один метр із іншими людьми, малоймовірно, що одяг чи волосся будуть забруднені вірусами у великій кількості.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявили експерти Вищого інституту охорони здоров'я Італії, відповідаючи на запитання, чи можливо заразитися коронавірусом через верхній одяг та волосся. Поради з'явилися на сайті Міністерства здоров'я Італії.

На їх переконання, виживання нового коронавірусу у зовнішньому середовищі ще до кінця не досліджено, однак, якщо дотримуватися правил, то коронавірус навряд чи зможе потрапити в організм людини через волосся.

Водночас, експерти порадили після повернення додому не класти верхній одяг на диван, стіл або на ліжко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили, що коронавірусна інфекція може стати хронічною у людей, які нею заразилися.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся