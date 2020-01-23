Замовляти з AliExpress небезпечно? Інфекціоністка дала страхітливий прогноз про коронавірус

Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус nCoV може передаватися через предмети.

Коментуючи для MedOboz заяву російського вірусолога Михайла Щелканова про те, що коронавірус може передаватися через посилки, зокрема за допомогою сервісу AliExpress, вона заявила: "Коронавірус ще тільки вивчається, це поки що припущення. Але його агресивність виявилася трошки більшою, ніж оцінювалося раніше".

У цьому контексті експертка додала: "Спершу говорили, що він не передається від людини до людини, потім, що передається в разі дуже тісних сімейних контактів. Зараз вже дали визначення, що таке "тісні контакти".

Коронавірус може передаватися через предмети, допустила медик

А тому, "все-таки він передається досить легко. Про це свідчить велика кількість хворих", – зауважила вона.

"Природно, якщо він зберігається на якихось предметах, він може передаватися через що завгодно. Але мені здається, досить і тих шляхів, які він має. Тому що він може бути завезений в будь-яку країну світу й зумовити поширення", – пояснила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, завідувач лабораторії вірусології ФНЦ біорізноманіття наземної біоти Східної Азії ДВО РАН Михайло Щелканов не виключив, що коронавірус може передаватися через поштові відправлення. "Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються під час кашлю та чхання, осідають на предметах побуту, і людина, торкаючись їх, цілком може заразитися", – сказав він.

Раніше влада Китаю ввела карантин у місті Ухань, де проживають 19 млн осіб, у зв'язку зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу. Хвороба вже забрала життя 17 осіб.

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