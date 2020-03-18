Чи небезпечне тіло померлого від коронавірусу: ВООЗ відповіла

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19.
Відповідне роз'яснення у вівторок, 17 березня, на брифінгу в Женеві дав офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає УНН.
Так, у експерта запитали, чи є особливі рекомендації з охорони здоров'я працівників похоронних служб, яким доводиться займатися в тому числі і похоронами померлих від COVID-19.
Чи небезпечне тіло померлого від коронавируса: ВООЗ відповіла
sputnik.kg
Ліндмаєр нагадав, що патоген, що викликає цю хворобу, "поширюється повітряно-крапельним шляхом, а не так, як, наприклад, у випадку з лихоманкою Ебола".
"Тіло саме по собі не викликає зараження", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Євген Комаровський роз'яснив, як не допустити зараження коронавірусом через каналізацію.
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