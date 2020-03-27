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/ Пульмонологія

Чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин: лікар дав відповідь

2.8т
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Домашні тварини – собаки і кішки – не хворіють на коронавірус COVID-19, тому не можуть бути джерелом цієї інфекції для господарів.

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Про це повідомив в коментарі "Сегодня" лікар-інфекціоніст, доцент кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П. Л. Шупика Юрій Сухов.

Чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин: лікар дав відповідь

"Але, як завжди, є "але": вірус COVID-19 може потрапити на шкіру тварин при прогулянках, а потім контактним шляхом потрапити на слизові оболонки господаря і викликати у нього коронавірусну інфекцію", – зазначив він.

За словами Сухова, для забезпечення захисту від коронавірусу досить не допускати самостійних прогулянок кішок і собак і ретельно обробляти лапи після прогулянки, використовувати миючі засоби і проточну теплу воду.

У свою чергу, засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук заявив, що у тварин є ряд власних захворювань, в тому числі і свої коронавіруси, які передаються від тварини до тварини. Але люди ними заразитися не можуть.

Нещодавно з'явилися білборди від Міністерства охорони здоров'я України, на яких рекомендовано уникати контактів з тваринами, щоб не заразитися коронавірусом. Пізніше МОЗ спростувало свою інформацію і повідомило, що в світі немає підтверджених даних, що людина може заразитися COVID-19 від домашніх тварин.

Білборд від МОЗ у Чернівцях

Білборд від МОЗ у Чернівцях

"Сегодня"

Плакат із спростуванням

Плакат із спростуванням

Прес-служба МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, дослідники Французького медико-санітарного агентства Anses остаточно виключили можливість того, що домашні тварини можуть бути переносниками коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
тварини вірус
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