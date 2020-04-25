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/ Пульмонологія

Чай небезпечний при коронавірусі: названа причина

1.1т
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Вчені з'ясували, що чай може шкодити здоров'ю людини, оскільки містить небезпечні бактерії і грибки, особливо під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це пише Daily Mail. Так, фахівець з харчових наук з Liverpool Hope University доктор Грейс Фархат звертає увагу на те, що багато людей сприймають карантин в якості додаткової відпустки, через що змінюють звичне харчування. Зокрема, у їх раціоні з'являється більше напоїв з кофеїном, включаючи і чай.

При цьому вони забувають, що в чаї містяться натуральні компоненти таніни, які пригнічують здатність організму абсорбувати ключові вітаміни і мінерали на кшталт заліза і кальцію. А це може стати реальною проблемою, якщо в раціоні під час карантину відсутня достатня кількість фруктів і овочів.

Чай небезпечний при коронавірусі: названа причина

Тому доктор Фархат настійно рекомендує пити менше чаю під час основних прийомів їжі, тобто на сніданок, обід і вечерю, і взагалі виключити його в інший час.

У той же час медик звертає увагу, що вживання чаю зменшує ризик хвороб серця і раку завдяки високому вмісту антиоксидантів. Тому для таких пацієнтів чай буде корисний, особливо якщо вони дотримуються всіх умов перебування на карантині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що навіть після видалення коронавірусу з дихальних шляхів людини, інфекція може ще довго зберігатися в очах.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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