БЖЦ проти коронавірусу: лікарка оцінила ефективність щеплення від туберкульозу

Вакцина БЦЖ частково захищає від низки респіраторних інфекцій, і не можна виключати, що вона може захистити і від коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікар-іммунолог Алла Волоха: "Тому що вакцина БЦЖ – це жива вакцина, яка потребує імунної відповіді за участю багатьох клітин імунної системи. Вона нібито тренує імунну систему".

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У цьому контексті медичка додала, що "були попередні дані, що діти, які щеплені БЦЖ, можуть бути частково захищені навіть проти деяких інших респіраторних інфекцій, а не тільки від важких форм туберкульозу".

Разом з тим лікарка підкреслила, що "це поки що наукова гіпотеза, і вона потребує підтвердження, потрібні наукові дослідження".

За її словами, такі дослідження вже заплановані в Австралії, Нідерландах, Канаді та Великобританії. Якщо вченим вдасться довести ефективність вакцини БЦЖ, вона буде застосовуватися в якості профілактичного заходу від зараження коронавірусом.

Вакцина БЦЖ тренує імунітет

Нагадаємо, вакцина БЦЖ – це протитуберкульозна вакцина, до складу якої входить ослаблена бичача туберкульозна паличка. Вона показала свою ефективність не лише в профілактиці туберкульозу, а й в боротьбі з рядом інших захворювань.

Як писав OBOZREVATEL, раніше завідуюча лабораторією грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко заявила, що вакцина БЦЖ не може запобігти поширенню коронавірусу, оскільки обидва збудника мають різні структури.

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