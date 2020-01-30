"Було страшно навіть виходити": евакуйовані українці розповіли про ситуацію в Китаї. Відео

Українці, які у четвер, 30 січня, прилетіли до Києва з Китаю, розповіли про реальну ситуацію з коронавірусом і як їх зустріли в Україні.

Відео з пасажирами опублікували в Telegram-каналі dtp.kiev.ua (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Один з українців, які прибули з міста Санья (острів Хайнань), розповів, що в тому регіоні паніки не помітив. За його словами, про вірус свідчили лише спорожнілі прилавки аптек: люди скупили всі необхідні препарати для профілактики та маски.

Евакуйовані українці розповіли про ситуацію в Китаї

Інша пасажирка зазначила, що не змогла відвідати бажані екскурсії, оскільки на острові на вистачало масок, а частина громадських місць були закриті. "На острові всі ходять у масках. У супермаркетах порожні полиці. Було страшно навіть виходити. Влада не комунікувала. Однак ми чули, що є якась кримінальна відповідальність за чутки", – поділилася вона.

"Ніякої паніки там немає. Там все дуже кльово!" – заявили інші туристи.

В аеропорту українців зустріли медики. "Лікар піднявся на борт літака без маски. І оператор телеканалу "СТБ" без маски. Це неправильно", – зазначили пасажири.

Всім їм виміряли температуру тіла і відпустили додому. Підозр на зараження коронавірусом виявлено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 січня у Києві підтвердили один випадок коронавірусу. Однак ішлося не про китайський коронавірус 2019 nCoV, який поступово охоплює різні країни світу і призводить до загибелі людей.

У КМДА заявили, що у Києві станом на 28 січня не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом 2019 nCoV.

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