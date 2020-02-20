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/ Пульмонологія

"Будемо лягати під автобуси": в "Нових Санжарах" тисячі людей заблокували дорогу для евакуйованих з Китаю. Відео

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У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з Китаю.

Місцеві жителі обіцяють навіть лягати під автобуси, тільки б не пропустити "заражених" коронавірусом в медичний центр, куди людей везуть на карантин, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці чергує велика кількість правоохоронців і бійців Національної гвардії. Санжарці стали "живим щитом", підготували шини і барикади.

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Паніка в Нових Санжарах

Паніка в Нових Санжарах

Скріншот з відео

"Ми всі тут стоїмо за те, щоб нам не завезли сюди заражених людей з коронавірусом. Коли пролетів вже літак над нашою Україною, ми вже всі в небезпеці", – сказала одна з місцевих мешканок.

Паніка в Нових Санжарах

Паніка в Нових Санжарах

Скріншот з відео

На один з під'їздів до медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари", куди доставлять евакуйованих, приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Паніка в Нових Санжарах

Паніка в Нових Санжарах

Скріншот з відео

"Вони не будуть виходити 14 днів, ніхто не буде мати до них доступу, з ними будуть спілкуватися тільки ті медики, які з ними ж і приїхали, три медика. З ними буде поліцейський всередині і ще 14 осіб", – повідомив Аваков.

Паніка в Нових Санжарах

Паніка в Нових Санжарах

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, з території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області, де 14 днів будуть знаходитися евакуйовані з Китаю, вивезли весь персонал.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Полтава
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Европа должна учиться у свидомой украины как нужно встречать своих земляков оказавшихся в зоне ЧП за границей!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Ну теперь и Минздрав отметился! По-моему фирменная фишка этой власти - как накосячить в особо крупных размерах на ровном месте! В турборежиме, к тому же
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Едина краина, хрена ль. Все что вы хотели знать об украинца, но стеснялась спросить.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сидоров Иван, у вас та же хрень в уссурийском и приморском крае. просто вам об этом не скажут. поучитесь как отстаивать свои права, когда власть тупит и врет.
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