Буде мільйон доз: учені назвали нову дату виходу вакцини від COVID-19

Учені заявили, що до вересня цього року вони матимуть щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.

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Про це повідомили дослідники з Оксфордського університету, передає BBC. Разом із тим, уряд Великої Британії, який підтримує проєкт, заявив, що говорити про конкретні дати створення вакцини ще зарано. Водночас, раніше професорка Оскфордского університету Сара Гілберт, яка очолює розробку вакцини у Британії, заявила, що вакцина буде готова до вересня 2020 року.

Очікується, що перші пацієнти візьмуть участь у випробуваннях в Оксфорді наступного тижня. Нині невідомо, чи буде вона безпечною та ефективною. Більшість експертів досі вважають, що на розробку та виготовлення вакцини знадобиться від 12 до 18 місяців.

Зазначимо, що команда вже розробляє плани щодо масового виробництва вакцини – ще до того, як вони переконаються, що вона дійсно працює.

"Наша мета – щонайменше мільйон доз десь до вересня, коли ми дізнаємось про ефективність вакцини, а потім рухатимемось ще швидше", – зазначив професор Адріан Гілл, який керує Інститутом Дженнера в Оксфорді.

"Цілком очевидно, що світові знадобляться сотні мільйонів доз, в ідеалі до кінця цього року, щоб закінчити цю пандемію і вивести нас із карантину", – додав учений.

За словами дослідника, який вважає вакцину шляхом подолання епідемії коронавірусу, мільйон доз – це "досить скромна мета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії заявили, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає жодних гарантій, що вона спрацює.

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