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/ Пульмонологія

Буде готова через 90 днів: в Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19

26.5т
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В Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомив міністр науки і технологій Ізраїлю Офір Акуніс, пише Jpost. За його словами, універсальний і унікальний препарат повністю змінить ситуацію в світі.

"Вітаю дослідний інститут MIGAL з цим захоплюючим проривом. Я впевнений, ми швидко просунемося далі. І це буде нашою відповіддю на серйозну глобальну загрозу COVID-19", – сказав він.

Вакцина від COVID-19

Вакцина від COVID-19

Повідомляється, що Ізраїльський дослідний інститут MIGAL протягом 4-х років розробляв вакцину від коронавірусу іншого типу, поширеного серед курей. Напрацювання в цьому дослідженні допомогли в розробці вакцини для китайського COVID-19.

"Ми почали це дослідження вже давно. Ми вирішили вибрати коронавірус в якості моделі для нашої системи і не розуміли, що це можна буде таким чином використовувати. Це, безумовно, удача. Ймовірно, через кілька тижнів у нас буде вакцина проти COVID-19" , – повідомив глава дослідницької групи доктор Чен Кац.

Поки були проведені доклінічні випробування, але вони вже показали високий рівень вироблення антитіл проти COVID-19.

Однак додамо, що в разі успіху і завершення роботи над вакциною через 90 днів, далі настане довгий період клінічних випробувань. А перед тим як препарат побачить світ, може пройти багато часу.

Але міністр Акуніс доручив прискорити процес з метою якомога швидше вивести на ринок вакцину.

"З огляду на нагальну глобальну потребу у вакцині проти коронавірусу , ми робимо все можливе для прискорення розробки", – додав генеральний директор MIGAL Девід Зігдон. Вакцина може "отримати схвалення безпеки через 90 днів", сказав він.

За його словами, це буде пероральна вакцина, яка зробить її особливо доступною для населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Університету Клівленда (Австралія) приготувалися до доклінічних випробувань вакцини від коронавируса на живому організмі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Это потому что Израиль любит своих евреев и заботится о них, вы бы видели израильскую государственную больницу в маленьком городишке - у нас таких нет даже в столице. А отношение а забота, кажется сейчас выгодно родится евреем. Нам не понять чувства когда родина тебе реально рада и тебе любит. 3е моих друзей получили гражданство отыскав евр предков- уровень заботы запредельной.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Я верю евреям, они умные. Дай Бог
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
прикольно в России этот уже давно используют
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