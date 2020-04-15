Блокує коронавірус: вчені підтвердили ефект препарату, що використовується США

У Канаді вірусологи підтвердили ефективність препарату "Ремдесивір" у боротьбі проти коронавірусу – ліки блокують механізми розмноження COVID-19.

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Відповідне дослідження було опубліковано вченими з Університету Альберти в Journal of Biological Chemistry.

За їх словами, препарат, розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола, може впоратися і з коронавірусом. Медики заявили, що тестували ліки проти близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), який є схожим на коронавірус SARS-CoV-2. Вірусологи зробили висновок, що "Ремдесивір" є дуже потужним інгібітором полімераз коронавірусу.

Вчені підтвердили ефект препарату-блокатора коронавірусу

"Ремдесівір" є одним з препаратів, ефективність яких відстежується Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) на основі випробувань, що проводяться в 12 країнах світу. Медики вважають, що підсумки досліджень можна буде очікувати вже в квітні або травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ремдесивір" вперше почали відчувати на заражених у США в лютому. 20 березня його схвалили, як препарат для лікування американських військових.