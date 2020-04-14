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Більшість хворих на коронавірус не відчувають симптомів: вчені зробили нову заяву

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Коронавірус передається в більшості випадків (від 55 до 70%) від безсимптомних носіїв, це – один з головних викликів в боротьбі із захворюванням.

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Про це повідомило видання The Straits Times. Там відзначили, що дослідження, проведені в США, Китаї та Італії, показують, що інфіковані коронавірусом можуть не проявляти жодних ознак хвороби – в такому стані пацієнти можуть перебувати до чотирьох тижнів.

Весь цей час вони є розповсюджувачами вірусу.

Більшість хворих на коронавірус не відчувають симптомів: вчені зробили нову заяву

Відсутність ознак хвороби або ж "сплутані симптоми" часто вводять носіїв інфекції в оману щодо свого стану і вони продовжують звичайну життєдіяльність, заявив директор сінгапурського Національного центру інфекційних захворювань Лео І Синь.

Як зазначив фахівець з інфекційних захворювань Ліон Ное Нам, якщо безсимптомні носії в кінцевому рахунку не перехворіють, "вони зможуть виробити імунітет, хоча на це буде потрібно кілька років".

Пацієнтів без симптомів складно виявити, розповів Сюй Лі Ян, учений з Національного університету Сінгапуру, але, як показують "тести, які проводяться в масовому порядку", такі носії існують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японські та американські лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли коронавірусом без симптомів. У деяких пацієнтів відбуваються зміни в легенях.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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