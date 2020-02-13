Більше на мільярди! ВООЗ спрогнозувала зараження смертельним коронавірусом 2/3 людей на Землі

Зважаючи на темпи зростання кількості хворих на коронавірус, заразитися небезпечною хворобою можуть дві третини населення планети.

Про це Bloomberg повідомив радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджині, який відстежував дослідження з передачі інфекції в Китаї.

Він наголошує, що сповільнити поширення інфекції може карантин. Однак, на думку Лонджині, вірус встиг поширитися за межами Китаю до того, як влада КНР ввела всі необхідні заходи.

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Точка зору Лонджинізаснована на даних, які показують, що кожна заражена людина зазвичай передає хворобу двом-трьом іншим людям. Оцінка має на увазі, що в кінцевому підсумку хворих може бути на мільярди більше, ніж нинішня офіційна кількість – близько 60 000 осіб.

За словами експерта, відстежити поширення коронавірусу складно через те, що тестів, які б дозволили швидко виявити захворювання, немає, а у деяких з інфікованих воно протікає відносно легко.

Із тим, що новий вірус може поширитися на дві третини населення планети, якщо не зупинити епідемію, згоден і Габріель Лунг, професор кафедри медицини громадського здоров'я в Університеті Гонконгу. Дослідник з Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон заявив, що в Китаї кількість нових заражених може скласти до 50 тис. щодня.

На думку експерта з Північно-Східного університету в Бостоні Алессандро Веспіньяні, зрозуміти, наскільки швидко хвороба поширюється за межами Китаю, можна буде протягом наступних кількох тижнів, особливо, якщо буде вжито додаткових заходів із боротьби з інфекцією.

Раніше OBOZREVATEL писав, що народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що епідемія китайського коронавіруса – чисто маркетинговий хід для продажу захисних масок.

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