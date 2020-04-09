Безсимптомний коронавірус вражає легені: вчені зробили тривожне відкриття

У пацієнтів, які безсимптомно перехворіли на коронавірус COVID-19, знайдено ураження легень.

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Як пише портал Радіологічного товариства Північної Америки, дослідження провели японські вчені, які проаналізували результати комп'ютерної томографії заражених коронавірусом пасажирів лайнера Diamond Princess.

Зі 104 інфікованих осіб у 76 перебіг хвороби був без симптомів. Водночас у 41 з них у легенях виявили зміни – ефект "матового скла".

У такий спосіб вчені дійшли висновку, що навіть в разі безсимптомного перебігу COVID-19 органам дихання завдається шкода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ефект "матового скла" з'являється через будь-яку вірусну інфекцію або алергію, є тимчасовим і минає після лікування.

В Україні зафіксовано перший випадок безсимптомного захворювання на коронавірус COVID-19. У зараженої жінки був лише один прояв – втома.

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