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/ Пульмонологія

Без паніки! Гончарук зробив термінову заяву щодо коронавірусу в Україні

2.1т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні знаходиться під контролем, і немає причин для паніки.

Глава Кабінету міністрів у Телеграм-каналі запевнив, що уряд максимально мобілізовано, щоб не допустити поширення коронавирірусу в країні.

"Зараз всі евакуйовані з Китаю відчувають себе добре. Про стан їх здоров'я мені повідомляють кожен день. Їх умови перебування в обсервації – задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними", – написав він.

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Гончарук додав, що створений національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

"Ми визначили групу країн з ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів з цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають всю процедуру надання медичної допомоги. Визначено також лікарні, які готові прийняти людей", – підсумував він.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні заявили, що Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом з Китаю.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я надеюсь на этот раз когда поедут наши из Италии он подготовит им не спорное место и все сделают спокойно и без скандалов
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Иванова Елена
Иванова Елена
Блин, де ты, де те Санжары!!!!!))))))) Реально, тебе до всех наших сел есть дело???))) И про вышки ты уже знаешь!!! Это просто какой то лютый пи...ц))))))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А вышки зачем было на территории центра устанавливать? До того там мобильной связи не было? Окуеть "курорт"
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