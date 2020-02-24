Без паніки! Гончарук зробив термінову заяву щодо коронавірусу в Україні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні знаходиться під контролем, і немає причин для паніки.

Глава Кабінету міністрів у Телеграм-каналі запевнив, що уряд максимально мобілізовано, щоб не допустити поширення коронавирірусу в країні.

"Зараз всі евакуйовані з Китаю відчувають себе добре. Про стан їх здоров'я мені повідомляють кожен день. Їх умови перебування в обсервації – задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними", – написав він.

Гончарук додав, що створений національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

"Ми визначили групу країн з ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів з цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають всю процедуру надання медичної допомоги. Визначено також лікарні, які готові прийняти людей", – підсумував він.

Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні заявили, що Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом з Китаю.

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