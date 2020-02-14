Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Без масок і спорядження: у Китаї коронавірус почав масово косити лікарів

1.7т
Читати матеріал російською

У Китаї 1716 лікарів заразилися коронавірусом, а шестеро померли від нього, після надання медичної допомоги пацієнтам.

Такі цифри озвучив заступник міністра національної комісії охорони здоров'я Китаю Цзен Ісинь, передає Daily Mail. Відзначається, що це сталося через брак масок і відповідного спорядження.

Новини
У Китаї знайшли ефективний спосіб боротьби з коронавірусом: вже вилікували "важких" пацієнтів

У Китаї 1716 лікарів заразилися коронавірусом

У Китаї 1716 лікарів заразилися коронавірусом

Ілюстрація

Медперсонал у Китаї має справу з більш ніж 60 тис. випадків смертельного вірусу.

1102 з 1716 працівників охорони здоров'я заразилися вірусом у місті Ухань. Ще 400 осіб були інфіковані в інших місцях провінції Хубей, яка знаходиться в центрі вогнища спалаху і піддається жорстким карантинним заходам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї від коронавируса помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховували інформацію про новий вірус і не робили ніяких дій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини