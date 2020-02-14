Без масок і спорядження: у Китаї коронавірус почав масово косити лікарів

У Китаї 1716 лікарів заразилися коронавірусом, а шестеро померли від нього, після надання медичної допомоги пацієнтам.

Такі цифри озвучив заступник міністра національної комісії охорони здоров'я Китаю Цзен Ісинь, передає Daily Mail. Відзначається, що це сталося через брак масок і відповідного спорядження.

У Китаї 1716 лікарів заразилися коронавірусом Ілюстрація

Медперсонал у Китаї має справу з більш ніж 60 тис. випадків смертельного вірусу.

1102 з 1716 працівників охорони здоров'я заразилися вірусом у місті Ухань. Ще 400 осіб були інфіковані в інших місцях провінції Хубей, яка знаходиться в центрі вогнища спалаху і піддається жорстким карантинним заходам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї від коронавируса помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховували інформацію про новий вірус і не робили ніяких дій.

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